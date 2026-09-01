Аксаков предложил отсрочку банкам для подключения к цифровому рублю

Анатолий Аксаков объявил об отсрочке для банков, недавно включенных в список "значимых на рынке платежных услуг", для подключения к платформе цифрового рубля до конца года.
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