«Ограничений больше нет»: Украине разрешили бить по России западным оружием

Украине разрешили атаковать территорию России оружием, которое Запад поставил киевскому режиму. Об этом сообщает телеграм-канал «Абзац», ссылаясь на слова главы Министра иностранных дел Латвии Байбы Браже.
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