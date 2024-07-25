У Цзэтянь вошла в историю Китая как первая (и единственная) женщина, присвоившая императорский титул и единолично правившая страной более сорока лет.

Из фильма «Королева»Китайская императрица У Цзэтянь прошла путь от наложницы императора до легендарной правительницы, которая удерживала власть более четырех десятилетий и полностью игнорировала традиции императорской преемственности.
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