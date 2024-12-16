В Ноябрьске ФСБ задержала двух мигрантов с оружием и взрывчаткой

В Ноябрьске сотрудники ФСБ России по Тюменской области задержали двух приезжих из стран ближнего зарубежья, их подозревают в незаконном хранении боеприпасов на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
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