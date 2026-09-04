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Трамп назвал конфликт США с Ираном «пустяком»

Трамп назвал конфликт США с Ираном «пустяком»

Противостояние с Ираном — «пустяк» и не является крупным конфликтом, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме, 4 сентября сообщила Associated Press.

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