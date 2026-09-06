Первый звонок Путину: Появились детали мирного плана. Началась неофициальная часть переговоров в Киеве

Спецпосланники лидера США всё ещё находятся в Киеве, где у них началась неофициальная часть переговоров с Зеленским.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- США и Россия дого...
- В Севастополе соб...
- Умерла мать всеми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым