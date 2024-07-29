Уголовное дело после смерти 8-летнего ребенка в ДТП с автобусом и трактором возбуждено в Сочи

Уголовное дело после смерти 8-летнего ребенка в ДТП с автобусом и трактором возбуждено в СочиСледственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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