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Эксперт МГИМО указал, какие регионы в опасности из-за размещения американской пусковой установки в Норвегии

Эксперт МГИМО указал, какие регионы в опасности из-за размещения американской пусковой установки в Норвегии

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Появление американской пусковой установки в Норвегии, способной запускать ракеты дальностью до 300 километров, создает прямую угрозу безопасности российского Севера – под удар могут попасть военно-морские порты, места базирования подводных лодок и ремонтные заводы Северного флота.

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