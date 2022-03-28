Социально значимый проект «(НЕ)Обычные люди» продолжается в Приморье

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, депутат Законодательного собрания Приморского края, член Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае Александр Захаров показал мастер-класс и провел тренировку для спортсменов.
Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, депутат Законодательного собрания Приморского края, член Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае Александр Захаров показал мастер-класс и провел тренировку для спортсменов.
Свежие комментарии