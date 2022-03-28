PRIMPRESS.RU

38 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    ЖдемОбвалится до 50 р...
  • Татьяна Хмеленина
    вот и воспитание сегодняшнее молодежи  и влияние запада.влияние западных фильмов и  т. д. такая жестокость. ничегот с...Подростков из Хаб...
  • Сергей Федосеев
    ...у меня был ижак а сосед купил копейку я готов был его убить..Обещали 20 тысяч....

Социально значимый проект «(НЕ)Обычные люди» продолжается в Приморье

Социально значимый проект «(НЕ)Обычные люди» продолжается в Приморье

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, депутат Законодательного собрания Приморского края, член Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае Александр Захаров показал мастер-класс и провел тренировку для спортсменов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх