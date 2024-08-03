Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет ЗРК «Бук» показал уничтожение ракеты ATACMS и беспилотника ВСУ

Расчет ЗРК «Бук» показал уничтожение ракеты ATACMS и беспилотника ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» перехватил и уничтожил оперативно-тактическую ракету ATACMS, а также боевые и разведывательные БПЛА украинских боевиков.

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