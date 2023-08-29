Спички - не игрушка

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Территориальную целостность РФ не признаёт посольство в ЮАР

Территориальную целостность РФ не признаёт посольство в ЮАР

Посольство России в ЮАР отрицает конституционную территориальную целостность России: НЕ включает в состав России Севастополь, Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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