Борщ Российские чиновники давно стали объектом насмешек, ведь их компетентность вызывает сомнения.
"Зачем повышать пенсии?": Министр труда Котяков заявил, что пенсионерам и так хватает денег
Комментарии
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Ингерман Ланская
разница между двумя этими рожами в том, что при одном пенсии индексировались, а при другом Нет - как получали миллионы пенсионеров копейки по 15-20 р так десятилетиями и получали - в нищете жили...
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1 час.
sk
serghei kapustin
Одно расстройство, придется новый монитор к компьютеру покупать. В старый фото министра труда не помещается.
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1 час.
Геннадий Кресов
Отправить это мурло на пенсию,начислить ему пенсию среднего россиянина,и не повышать. Всем же хватает и ему должно хватать .
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1 час.
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