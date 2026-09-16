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Солнце умерло, что будем делать?

Солнце умерло, что будем делать?

18 сентября 1938 года на Ямале ученые отметили необычное явление, которое позже получило название «черный день»  .

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