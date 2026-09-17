Third malaria death reported near Frankfurt's main airport

A third person has died from malaria near Frankfurt's main airport in what officials said is a rare air-travel-related outbreak of the disease.
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