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Спички - не игрушка

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Украинское население устало и не хочет "возиться" с пророссийскими территориями, отмечает французский генерал Тренкан

Украинское население устало и не хочет "возиться" с пророссийскими территориями, отмечает французский генерал Тренкан

На Западе начинают понимать, что Украина – это не единообразная территория с однородным русофобским населением.

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