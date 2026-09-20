«Единая Россия» победила в онлайн-голосовании в Калужской области

В онлайн-голосовании приняли участие более 70 тысяч человек, из них почти 35 тысяч отдали голоса за «Единую Россию».
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