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Voters affected by recent hurricanes can use new DOJ website for latest information

Voters affected by recent hurricanes can use new DOJ website for latest information

The U.S. launched a new digital tool to aid U.S. voters in 6 states effected by recent hurricanes to obtain critical information during disaster period as the all-important presidential election nears just weeks away.

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