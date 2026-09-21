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WSJ: США предложили вложить $5 млрд в восстановление энергетики Ближнего Востока

WSJ: США предложили вложить $5 млрд в восстановление энергетики Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп предложил вложить $5 млрд в фонд, который поможет восстановить энергетические объекты в странах Ближнего Востока, пострадавшие в ходе конфликта Вашингтона с Тегераном.

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