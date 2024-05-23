Оппозиционный депутат проиграл суд против гордумы в ЯНАО

Суд отказался удовлетворять требования депутата Александра Бондарчука по иску против руководства городской думы Ноябрьска (ЯНАО) — он требовал признать незаконным отказ в предоставлении копий протоколов заседаний думы и депутатских комиссий.
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