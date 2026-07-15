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Ральф Шумахер: «Моим первым выбором для «Ред Булл» стал бы Бермэн – если бы не фактор опыта»

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер предположил, что Оливер Бермэн из « Хааса » способен заменить Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

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