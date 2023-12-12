ГЕРОФАРМ ожидает решения Правительства РФ о принудительном лицензировании

В ответ на множество вопросов по поводу доступности на российском рынке препарата Семавик - первого зарегистрированного в России аналога Оземпика, который должен был появится уже в ноября компания ГЕРОФАРМ объявила, что ситуация изменилась.
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