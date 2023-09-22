Неспешный разговор

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Проснулась утром, нога че та не идет, шея чет плохо крутится

Проснулась утром, нога че та не идет, шея чет плохо крутится

Пошла умываться, господи, зеркало надо выкинуть, испортилось похоже, показывает черт те че. Не может молодая женщина так выглядеть, даже и утром.

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