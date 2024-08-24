Террористку Дарью Трепову*, осужденную по делу о теракте на Университетской набережной в Петербурге, выписали из тюремной больницы.
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Террористку Дарью Трепову*, осужденную по делу о теракте на Университетской набережной в Петербурге, выписали из тюремной больницы.