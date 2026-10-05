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Станет ли VPN в России платным?

Станет ли VPN в России платным?

Власти вернулись к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях,«Ъ» пишет, что Минцифры якобы обсуждает с операторами связи введение платы за пользование свыше 50 Гб международного трафика в сетях 5G.

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