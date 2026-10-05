Станет ли VPN в России платным?

Власти вернулись к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях,«Ъ» пишет, что Минцифры якобы обсуждает с операторами связи введение платы за пользование свыше 50 Гб международного трафика в сетях 5G.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Если законодател...
- Болгария захотела...
- АС Надо разбираться:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым