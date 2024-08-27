Белгородский глава обратился к жителям региона на фоне сообщений о попытках прорыва ВСУ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона на фоне сообщений о попытках прорыва Вооруженных сил Украины близ пропускного пункта Шебекино и поселка Нехотеевка и призвал сохранять спокойствие.
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