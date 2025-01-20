Салимгараев по итогам поездки на Донбасс: «Люди здесь должны знать, что происходит там»

Руководство «Татмедиа» побывало в командировке в ЛНР и ДНР. Во время этой поездки они провели обучающие семинары для коллег из Луганска, заключили соглашение о развитии сотрудничества с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР, был подписан меморандум с коллегами в Донецке.