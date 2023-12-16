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Валерий Леонтьев в новогодние праздники выступит на закрытом мероприятии в Дубае

Валерий Леонтьев в новогодние праздники выступит на закрытом мероприятии в Дубае

Валерий Леонтьев. Фото nation-news.ru Знаменитый российский артист Валерий Леонтьев, который последние два года избегал публичности, недавно согласился на привлекательное предложение истинных поклонников своего таланта.

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