Валерий Леонтьев в новогодние праздники выступит на закрытом мероприятии в Дубае

Валерий Леонтьев. Фото nation-news.ru Знаменитый российский артист Валерий Леонтьев, который последние два года избегал публичности, недавно согласился на привлекательное предложение истинных поклонников своего таланта.
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