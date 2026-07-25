«Дом российской кухни» на ВДНХ победил в престижном конкурсе Минпромторга России

Проект, открытый в 2023 году, объединил более 500 блюд народов России и стал точкой притяжения для москвичей и туристов«Дом Российской Кухни» на ВДНХ стал лауреатом престижного конкурса Минпромторга России «Торговля России» 2026 года в номинации «Лучшее предприятие питания».