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«Дом российской кухни» на ВДНХ победил в престижном конкурсе Минпромторга России

«Дом российской кухни» на ВДНХ победил в престижном конкурсе Минпромторга России

Проект, открытый в 2023 году, объединил более 500 блюд народов России и стал точкой притяжения для москвичей и туристов«Дом Российской Кухни» на ВДНХ стал лауреатом престижного конкурса Минпромторга России «Торговля России» 2026 года в номинации «Лучшее предприятие питания».

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