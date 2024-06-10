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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дата релиза и геймплей первого дополнения The Sky Breaker для Avatar: Frontiers of Pandora Во вр...

Дата релиза и геймплей первого дополнения The Sky Breaker для Avatar: Frontiers of Pandora Во вр...

Дата релиза и геймплей первого дополнения The Sky Breaker для Avatar: Frontiers of PandoraВо время Ubisoft Forward 2024 был представлен геймплейный трейлер первого DLC для экшена Avatar: Frontiers of Pandora, а также объявлена дата его выпуска.

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