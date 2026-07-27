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Царьград

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Губернатор Демешин анонсировал дом из бруса в Николаевске-на-Амуре

Губернатор Демешин анонсировал дом из бруса в Николаевске-на-Амуре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о завершении в этом году строительства первого в Николаевске-на-Амуре многоквартирного двухэтажного дома из профилированного бруса на 13 квартир, что создаст рабочие места и будет способствовать развитию экономики региона.

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