Губернатор Демешин анонсировал дом из бруса в Николаевске-на-Амуре

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о завершении в этом году строительства первого в Николаевске-на-Амуре многоквартирного двухэтажного дома из профилированного бруса на 13 квартир, что создаст рабочие места и будет способствовать развитию экономики региона.