В Петербурге задержали одного из двух подозреваемых в избиении участника СВО

Один из избивавших однорукого участника СВО, Виталия Павловского, из-за замечания о парковке в Петербурге заключен под стражу до 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города, пишет РИА Новости.
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