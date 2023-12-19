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Общественная служба новостей

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В Петербурге задержали одного из двух подозреваемых в избиении участника СВО

В Петербурге задержали одного из двух подозреваемых в избиении участника СВО

Один из избивавших однорукого участника СВО, Виталия Павловского, из-за замечания о парковке в Петербурге заключен под стражу до 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города, пишет РИА Новости.

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