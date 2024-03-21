В Волгоградской области ввели ограничения на охоту весной

В Волгоградской области наступил период ограничений на весеннюю охоту. Согласно последнему постановлению губернатора региона, охота на водоплавающую и болотно-луговую дичь, включая уток, гусей, казарок и вальдшнепов, запрещена в ряде охотничьих угодий.
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