В Волгоградской области ввели ограничения на охоту весной

В Волгоградской области наступил период ограничений на весеннюю охоту. Согласно последнему постановлению губернатора региона, охота на водоплавающую и болотно-луговую дичь, включая уток, гусей, казарок и вальдшнепов, запрещена в ряде охотничьих угодий.