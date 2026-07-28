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Царьград

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Госдума предложила ограничить шумные работы с 22:00 до 8:00

Госдума предложила ограничить шумные работы с 22:00 до 8:00

Депутаты ГД от фракции "Новые люди" предложили законопроект о запрете шумных работ с 22:00 до 8:00. Он направлен на улучшение условий жизни в жилых районах и упрощение графиков строителей и управляющих компаний по всей стране.

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