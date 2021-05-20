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Стало известно об экспериментах Канады и Китая над смертельными патогенами

Стало известно об экспериментах Канады и Китая над смертельными патогенами

Эксперименты проводились над шестью инфекциями.Группа ученых-инфекционистов канадской Национальной лаборатории микробиологии с высоким уровнем безопасности совместно с китайскими военными коллегами проводила эксперименты на смертельных патогенах.

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