LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

126 подписчиков

Болит поясница — это, наверное, почки? Или нет?

На приёме у невролога люди с болью в спине составляют, наверное, четверть всех клиентов. Во многих случаях они приходят уже с результатами каких-либо обследований — снимков и анализов мочи и крови — вот это молодцы! И многие говорят: » Я сначала думал, что это почки болят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх