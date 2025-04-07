Глава МИД Мали Диоп: Украина создает в Африке угрозу безопасности

Украина создает в Африке угрозу безопасности, заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп.По его словам, разорвавшая с Киевом отношения Мали считает Украину террористическим государством «в той мере, в какой Украина открыто призывала и заявляла о своей поддержке террористических группировок в Сахеле и, в частности, в Мали, что привело к гибели многих наших солдат и граждан Мали», передает РИА Новости.