The Guardian: в Иране откроют клиники для женщин, отказавшихся от хиджаба

Global Look Press/Iranian Presidency/Keystone Press Agency Правительство Ирана планирует открыть специальные клиники, в которых будут лечить женщин, отказывающихся носить хиджаб и покрывать головы в общественных местах.
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