ES December: recovery hurdle at 7,770 ahead of US data E-mini S&P 500 Futures (Dec 2026) CME_MINI_DL:ESZ2026 IndicatorEliteFlow ESZ2026 (December 2026 E-mini S&P 500 futures), 1-hour chart.
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