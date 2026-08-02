МИД РФ: 245 украинских беспилотников сбиты 2 августа 2026 года

2 августа 2026 года ВС РФ перехватили 245 украинских БПЛА, атакующих 18 российских регионов. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской и другими областями, а также над акваторией Черного моря, сообщает Министерство обороны РФ.