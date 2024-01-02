Киев репрессирует православных за отказ отмечать католическое Рождество

На Украине прошли новые аресты священников, а храмы опустели Михаил Зубов На фото: сотрудники СБУ проводят обыски в принадлежащих УПЦ помещениях (Фото: СБУ) Материал комментируют: Вахтанг Кипшидзе Православие и нацизм — вещи несовместные.
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