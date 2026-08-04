Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как превратить мансарду в спальню мечты: личный опыт обустройства пространства под крышей

Как превратить мансарду в спальню мечты: личный опыт обустройства пространства под крышей

Признаюсь, идея оборудовать спальню под самой крышей поначалу вызывала у меня смешанные чувства. С одной стороны, манила невероятная романтика: скошенные потолки, ощущение домика на дереве и обособленность от всего мира.

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