В Буграх, что под Питером, подростковая ОПГ нападает на местных жителей

Школьники пытаются выхватывать кошельки у покупателей в магазинах, а после претензий лезут в драку. Один из случаев запечатлен на видео: хулиганы матерят, пинают и толкают мужчину, вышедшего во двор на прогулку с собакой.
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