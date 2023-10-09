Израиль скоро начнёт наземную операцию в секторе Газа — WP

В администрации президента США Джо Байдена считают, что Армия обороны Израиля может приступить к наземной операции в секторе Газа в ближайшие 24-48 часов, пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.
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