Компания KIA показала концепцию многофункциональных электромобилей

Южнокорейский автопроизводитель KIA представил концепцию многоцелевого электромобиля на CES 2024. Новый автомобиль, который получил название PV5, может быть использован как пассажирский минивэн, так и грузовой фургон.
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