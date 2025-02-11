Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума

Спотовая стоимость газа в Европе (контракт с поставкой на следующий день на голландской торговой площадке TTF) по итогам торгов в понедельник составила 622 долларов за тысячу кубометров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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