Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Кто профессионал ? Тот , кто долго учился на свое дело и всю жизнь занимается своей работой ... ...Львов нам не взят...
  • Марина Петрова
    То, что позволяют говорить такие вещи на нашем телевидении этим кедми и сатановскому говорит о том, что и соловьев и ...Кедми: Бомбим и б...
  • Bogdan Stupin
    "Ну не отдавать же место Сатановского на ТВ русскому!" А почему бы и не отдать? Правда, перед этим не грех бы придума...Сатановского верн...

"Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой"

"Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой"

"Россия заплатит по счетам". Из Израиля посыпались угрозы Итальянскому писателю и поэту эпохи раннего Возрождения Джованни Бокаччо принадлежат очень меткие слова: "Угрозы – оружие тех, кто сам под угрозой".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх