Как выглядит ваша домашняя пыль под микроскопом

Давайте вместе найдем ответы на самые главные вопросы современности, которые мучают горожан. Например, мы просто обязаны выяснить, откуда в наших квартирах берется пыль, как она выглядит и из чего состоит.
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