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Мы соседи по планете

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Как выглядит ваша домашняя пыль под микроскопом

Как выглядит ваша домашняя пыль под микроскопом

Давайте вместе найдем ответы на самые главные вопросы современности, которые мучают горожан. Например, мы просто обязаны выяснить, откуда в наших квартирах берется пыль, как она выглядит и из чего состоит.

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