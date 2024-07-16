Президент Польши Дуда заявил, что НАТО готовится к войне

Президент Польши Анджей Дуда в интервью порталу Wirtualna Polska заявил, что НАТО готовится к войне.Политик напомнил, что Североатлантический альянс является оборонительным союзом, поэтому он должен быть настолько сильным, чтобы никто и не думал на него нападать.