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Президент Польши Дуда заявил, что НАТО готовится к войне

Президент Польши Дуда заявил, что НАТО готовится к войне

Президент Польши Анджей Дуда в интервью порталу Wirtualna Polska заявил, что НАТО готовится к войне.Политик напомнил, что Североатлантический альянс является оборонительным союзом, поэтому он должен быть настолько сильным, чтобы никто и не думал на него нападать.

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