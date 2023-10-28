Генетические модификаторы р53 и их потенциал в терапии рака молочной железы

В журнале Oncotarget была опубликована новая редакционная статья под названием «Генетические модификаторы р53: возможности терапии рака молочной железы» (“Genetic modifiers of p53: opportunities for breast cancer therapies»).
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