Сенсация в мире электроники: Илон Маск проводит эксперименты на больных людях

Маск назвал новинку "Телепатия", позволяющую управлять различными устройствами силой мысли. Люди, имеющие нейрочип, могут легко использовать телефоны, компьютеры и другие гаджеты, всего лишь направляя свои мысли.
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